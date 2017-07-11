Ереван обвинил военных Азербайджана в убийстве на почве национальной ненависти

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту убийства азербайджанскими военными солдата срочной службы армии непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Вазгена Погосяна. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает сайт news.am.

Следователи квалифицировали преступление как убийство по мотивам национальной, расовой или религиозной ненависти либо религиозного фанатизма. Погосян был убит в Нагорном Карабахе днем ранее в результате обстрела позиций НКР азербайджанской армией.

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7 июля в Баку подтвердили, что Вооруженные силы Азербайджана ведут обстрел армянских сил в Нагорном Карабахе. В тот же день азербайджанское министерство обороны обвинило подразделения армии Армении в нарушении режима перемирия.

Со своей стороны, военное ведомство НКР заявило, что режим перемирия был нарушен азербайджанской стороной, которая использовала, помимо стрелкового оружия, артиллерийские орудия.

Стычки противостоящих сторон на армяно-азербайджанской границе отмечались в декабре 2016-го, в апреле того же года вдоль южных, юго-восточных и северо-восточных секторов линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошли крупные столкновения, погибли десятки человек.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году.