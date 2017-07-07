Минобороны Азербайджана опубликовало видео обстрела армянских позиций

Видео: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi / YouTube

Министерство обороны Азербайджана в пятницу, 7 июля, опубликовало видео обстрела позиций армянских сил в Нагорном Карабахе. Запись размещена на сайте военного ведомства.

На видео, снятом, очевидно, с беспилотного летательного аппарата, видны разрывы рядом с группой людей и техникой. В комментарии утверждается, что на кадрах отображен обстрел района обороны батальона армянских сил. Со своей стороны, Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявило, что азербайджанская армия нарушила режим перемирия, используя, помимо стрелкового оружия, артиллерийские орудия, передает news.am.

Стычки на армяно-азербайджанской границе отмечались в декабре 2016-го, в апреле того же года вдоль южных, юго-восточных и северо-восточных секторов линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошли крупные столкновения, погибли десятки человек.