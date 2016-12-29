На армяно-азербайджанской границе начался бой

Подразделения армии Азербайджана утром в четверг, 29 декабря, попытались проникнуть на территорию Тавушской области Армении, утверждает официальный Ереван. Такие данные в Facebook привел пресс-секретарь министра обороны республики Арцрун Ованнисян.

По его сведениям, азербайджанские силовики устроили диверсию на участке границы с Арменией близ села Чинари. Атака была отбита, но в настоящее время продолжается стрельба из снайперских винтовок и гранатометов. Ованнисян отметил, что ситуация находится под полным контролем армии.

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Баку в свою очередь обвинил Ереван в 39 случаях нарушений режима прекращения огня. В Минобороны Азербайджана заявили, что обстрел велся как с армянской территории, так и с «оккупированных земель», передает «Интерфакс».

Между Арменией и Азербайджаном продолжается конфликт в Нагорном Карабахе. Режим перемирия был нарушен там в начале апреля этого года. Бои разгорелись вдоль южных, юго-восточных и северо-восточных секторов линии соприкосновения, погибли десятки человек. Договоренность о возобновлении режима прекращении огня была достигнута через несколько дней. Позднее стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении соглашения.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.