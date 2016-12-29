В Армении сообщили о гибели троих военнослужащих в бою с азербайджанцами

В ходе боя на границе с Азербайджаном погибли трое армянских военнослужащих. Об этом в четверг, 29 декабря информирует пресс-служба Министерства обороны Армении.
Погибли старший лейтенант Шаварш Меликян, рядовые Эдгар Нараян и Эрик Абовян, говорится в сообщении.
Подчеркивается также, что попытку диверсии предприняли азербайджанские войска. «Среди нападавших есть убитые и раненые, в том числе на боевых позициях армянских войск. Всю ответственность за провокацию несет военно-политическое руководство Азербайджана», — отметили в Министерстве обороны Армении.
Ранее в этот же день пресс-секретарь ведомства Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанские военнослужащие попытались проникнуть на территорию Тавушской области. По его сведениям, силовики устроили диверсию около села Чинари.
Баку в свою очередь обвинил Ереван в 39 случаях нарушения режима прекращения огня.
Между Арменией и Азербайджаном продолжается конфликт в Нагорном Карабахе. Крупнейшие за последний год столкновения произошли там в апреле. Бои разгорелись вдоль южных, юго-восточных и северо-восточных секторов линии соприкосновения, погибли десятки человек. Договоренность о возобновлении режима прекращении огня была достигнута через несколько дней. Позднее стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении соглашения.
Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.