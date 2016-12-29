В Баку сообщили подробности боя на границе с Арменией

В Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что в ходе столкновений на границе с Арменией пропал без вести солдат Чингиз Гурбанов. Соответствующее заявление в четверг, 29 декабря, распространила пресс-служба оборонного ведомства.

В Баку отметили, что армянская разведгруппа попыталась нарушить границу, но попала в засаду. «Видимо, относительное затишье, которое наблюдается на линии фронта в последнее время, не устраивает Армению и поэтому противник периодически и целенаправленно осуществляет провокации. Министерство обороны заявляет, что если и в дальнейшем противник будет продолжать подобные действия, то он подвергнется более тяжелым потерям», — пригрозили в Минобороны Азербайджана.

Ранее в этот же день пресс-секретарь ведомства Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанские военнослужащие попытались проникнуть на территорию Тавушской области. По его сведениям, силовики устроили диверсию около села Чинари, погибли трое армянских военнослужащих и семь бойцов Вооруженных сил Азербайджана.

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В апреле вдоль южных, юго-восточных и северо-восточных секторов линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошли столкновения, погибли десятки человек. Договоренность о возобновлении режима прекращения огня была достигнута через несколько дней. Позднее стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении соглашения.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.