Президент Армении ответил на притязания азербайджанского коллеги на Ереван

Президент Армении Серж Саргсян в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ прокомментировал заявление своего азербайджанского коллеги Ильхама Алиева, который назвал стратегической целью Баку возвращение столицы Армении Еревана. Об этом сообщается на сайте президента Армении.

«Президент Саргсян, обратив внимание сопредседателей на звучащие из Баку заявления, отметил, что это — еще одно подтверждение того, насколько далек Азербайджан от готовности продвигать переговорный процесс по урегулированию в Нагорном Карабахе на основе предложений сопредседателей Минской группы, а также демонстрируют, каким образом Баку реагирует на продолжающиеся призывы посредников к подготовке общества к миру», — сказано в сообщении.

Материалы по теме Большевики Кавказа Почему никто не сможет урегулировать конфликт в Карабахе

Также Саргсян подтвердил готовность Еревана продолжать вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе путем переговоров.

8 февраля Ильхам Алиев, выступая на съезде правящей партии «Новый Азербайджан», назвал политической и стратегической целью «возвращение в Ереван», который, по его словам, является «исторической территорией азербайджанцев». Алиев отнес к историческим землям Азербайджана Эриванское ханство (юго-западные и центральные области Армении), Зангезур (Сюникская область Армении) и Гокча (озеро Севан на востоке Армении).

«Об этом должны знать как наше молодое поколение, так и весь мир. Мы, азербайджанцы, должны вернуться на эту историческую землю. Это является нашей политической и стратегической целью, к которой мы должны постепенно приближаться», — указал Алиев.

Министерство иностранных дел Армении обвинило азербайджанского президента в расизме. «Заявления президента Азербайджана, государства, появившегося на политической карте мира лишь 100 лет назад, о территориальных претензиях к Армении — не новость. Эти заявления в совокупности с неоднократными декларациями о том, что армяне всего мира — враги Азербайджана номер один, в очередной раз демонстрируют всю расистскую сущность правящего режима Баку», — сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!