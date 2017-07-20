Алиев назвал Карабах и Армению исконными азербайджанскими землями

Нагорный Карабах и Армения являются «историческими азербайджанскими землями», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«Не только Нагорный Карабах, но и нынешняя территория Армении являются историческими азербайджанскими землями. Нельзя сегодня сравнивать слабую Армению с сильным Азербайджаном. Нашим единственным слабым местом являлись СМИ», — сказал Алиев.

Он добавил, что в международных СМИ карабахский конфликт освещался предвзято из-за того, что армянская диаспора занимает сильные позиции в крупных странах, имеет широкую бизнес-сеть. «Кроме этого, они занимались подкупом ряда политиков, посредством госструктур старались осветить свою позицию по конфликту. Однако нам удалось переломить эту ситуацию», — подчеркнул азербайджанский лидер.

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7 июля в Баку подтвердили, что Вооруженные силы Азербайджана вели обстрел армянских сил в Нагорном Карабахе. В тот же день азербайджанское министерство обороны обвинило подразделения армии Армении в нарушении режима перемирия.

Со своей стороны, военное ведомство Нагорного Карабаха заявило, что режим перемирия был нарушен азербайджанской стороной, которая использовала, помимо стрелкового оружия, артиллерийские орудия.

Стычки противостоящих сторон на армяно-азербайджанской границе отмечались в декабре 2016-го, в апреле того же года вдоль южных, юго-восточных и северо-восточных секторов линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошли крупные столкновения, погибли десятки человек.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году.