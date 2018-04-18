Президент Азербайджана пообещал держать Армению в изоляции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку будет продолжать изоляцию Армении до полного решения нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана на основе резолюций ООН. Мы не допустим создания второго армянского государства на наших территориях. Наша принципиальная политика останется без изменений. Мы также продолжим политику изоляции Армении от всех региональных проектов до полного решения конфликта», — пообещал Алиев.

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Президент Азербайджана уверен, что ни одна страна в мире не признает независимость Нагорно-Карабахской Республики. «Благодаря нашей политике Армения сегодня превратилась в страну-тупик. Мы не скрываем, что это результат нашей целенаправленной работы. Мы также стремимся показать всему миру, что сегодняшняя Армения создана на исторических азербайджанских землях. У нас имеются соответствующие доказательства», — подчеркнул Алиев.

В феврале Алиев, выступая на съезде правящей партии «Новый Азербайджан», назвал политической и стратегической целью «возвращение в Ереван», который, по его словам, «историческая территория азербайджанцев». Алиев отнес к историческим землям Азербайджана Эриванское ханство (юго-западные и центральные области Армении), Зангезур и Гокча (озеро Севан на востоке Армении).

Министерство иностранных дел Армении обвинило азербайджанского президента в расизме. «Заявления президента Азербайджана, государства, появившегося на политической карте мира лишь 100 лет назад, о территориальных претензиях к Армении — не новость. Эти заявления в совокупности с неоднократными декларациями о том, что армяне всего мира — враги Азербайджана номер один, в очередной раз демонстрируют всю расистскую сущность правящего режима Баку», — сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.

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