Президент Азербайджана распек армянские власти и предрек Еревану поражение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что армия Армении не может конкурировать с Вооруженными силами Азербайджана, кроме того, сам Ереван находится в крайне тяжелом положении. Слова азербайджанского лидера приводит Haqqin.
«Режим криминальной диктатуры, руководившей Арменией двадцать лет, пал (в мае Национальное собрание Армении проголосовало за назначение оппозиционного депутата Никола Пашиняна премьер-министром страны, экс-президент республики Серж Саргсян, возглавлявший Армению на протяжении десяти лет, подал в отставку с поста премьера за две недели до этого — прим. «Ленты.ру»). Я неоднократно говорил, что Арменией управляет группа бандитов, сегодня об этом говорит армянский народ. Но, к сожалению, новые лица, пришедшие к руководству в Армении, не осознают своей ответственности, выступают с глупыми заявлениями и предпринимают шаги, способствующие напряженности на линии соприкосновения, на армяно-азербайджанской границе», — заявил Алиев.
Президент Азербайджана также пообещал, что армия республики будет давать «веский отпор» Вооруженным силам Армении. «Враг знает, что ему не устоять перед нами. Смотрите, несколько дней назад в результате их вооруженной провокации произошло столкновение на армяно-азербайджанской границе, наши солдаты проучили их так, что вряд ли в ближайшее время они придут в себя», — сообщил он.
«Мы будем последовательно проводить нашу политику в этом направлении, будем еще больше укреплять армию, выделять еще более крупные средства и приумножать боеспособность нашей армии. (...) Армейское строительство, укрепление экономического потенциала, наших международных позиций — по всем этим направлениям проводится успешная политика», — добавил Алиев.
17 сентября в Азербайджане начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с участием различных видов и родов войск. Министерство обороны страны сообщило, что в ходе маневров военнослужащие отработают «прорыв вражеской обороны с помощью танков, разгром армянских военных группировок и сил на передовой на территории Нагорного Карабаха (непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) — прим. «Ленты.ру»), освобождение азербайджанских земель и уничтожение вражеских военных и стратегических объектов ракетно-артиллерийскими и авиационными ударами».