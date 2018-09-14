Азербайджан отрепетирует уничтожение армян в Карабахе

В Азербайджане с 17 по 22 сентября пройдут широкомасштабные операционно-тактические учения с участием различных видов и родов войск. Об этом в пятницу, 14 сентября, со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана сообщает Haqqin.

Учениями будет руководить министр обороны страны генерал-полковник Закир Гасанов. В маневрах задействуют более 20 тысяч военнослужащих личного состава, свыше 200 единиц танков и другой бронетехники, свыше 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

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Минобороны Азербайджана указало, что в ходе учений предполагается отработать «прорыв вражеской обороны с помощью танков, разгром армянских военных группировок и сил на передовой на территории Нагорного Карабаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) — прим. «Ленты.ру»), освобождение азербайджанских земель и уничтожение вражеских военных и стратегических объектов ракетно-артиллерийскими и авиационными ударами».

В маневрах задействуют новейшую военную технику и оружие, которые были приняты на вооружение Вооруженных сил Азербайджана за последние десять лет.

13 сентября Вооруженные силы Армении в ходе командно-штабных учений «Шант-2018» отработали сценарий, при котором Национальное собрание страны принимает решение об объявлении войны Азербайджану. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что основной целью учений является отработка действий органов государственного управления в условиях перехода от состояния мира к военным действиям. В основу сценария заложили наихудший вариант развития ситуации, чтобы максимально повысить уровень подготовки государственных структур в условиях перехода от мира к войне.

В Баку назвали отработку сценария «очередным подтверждением и признанием очевидного факта того, что Армения является государством-оккупантом и агрессором».

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