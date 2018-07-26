Армения признала очень высокой вероятность войны с Азербайджаном

Вероятность войны между Арменией и Азербайджаном очень высока. С таким заявлением в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Отвечая на просьбу разъяснить свои слова о том, что ответственность за урегулирование в Нагорном Карабахе лежит на России, Пашинян отметил, что на данный момент в регионе наблюдается очень напряженная ситуация. «Я имел в виду агрессивную политику Азербайджана. И есть очень большая вероятность войны. И я сказал, что мы должны быть готовы к войне», — указал премьер-министр.

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«Я, и все армяне, и все в Армении уверены, что у России есть все средства не допустить виток новой эскалации в нашем регионе и придержать Азербайджан от нападения на Армению и на Карабах», — подчеркнул Пашинян. «Я сказал, что у России есть все рычаги, все возможности, чтобы не допустить войну, и я не могу никак поверить, что наш стратегический партнер, наш многовековой брат и наш многовековой друг допустит войну. Я не могу этому поверить», — добавил он.

Пашинян признался, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным продажу Москвой оружия Азербайджану, но предпочел не вдаваться в детали беседы. «Эмбарго на оружие [для Азербайджана] — это другой разговор, и этот разговор мы будем продолжать не только с Россией, но и с Белоруссией, с нашими другими партнерами по ОДКБ. Потому что мы являемся членами общей Организации безопасности», — указал премьер-министр Армении.

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Также Пашинян рассказал Венедиктову, что с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым его познакомил именно Путин. «К сожалению, это знакомство не стало очень эффективным, потому что Ильхам Алиев тоже участвовал в саммите НАТО [11-12 июля], но там мы не здоровались просто друг с другом, потому что, ну, так получилось», — поведал он. При этом армянский премьер назвал хорошей идеей предложение созвониться с Алиевым, но признался, что у него нет номера телефона азербайджанского лидера. Венедиктов пообещал взять у президента Азербайджана номер телефона и поделиться этой информацией с Пашиняном.

Подтвердил премьер-министр Армении и информацию о том, что его сын служит в Нагорном Карабахе на передовой. «Он отправился туда как доброволец — это очень важно, и очень многие это интерпретируют как агрессивный жест. Это миролюбивый жест, потому что, я думаю, все мы понимаем, что, когда я отправляю своего сына в Карабах, я не хочу, чтобы там началась война», — указал Пашинян и добавил, что был бы очень рад, если бы Алиев отправил служить своего сына.

«Мой сын служит в Нагорном Карабахе, это миролюбивый жест. Это значит, что я не хочу войны. Но это значит еще, что я не буду щадить ничего, ничего, чтобы защитить свой народ, свою страну. Но мы не хотим войны. Но мы будем воевать, конечно, если Азербайджан наступит, начнет войну», — подчеркнул Пашинян.

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