Армения отрепетировала войну с Азербайджаном

В рамках командно-штабных учений «Шант-2018» Вооруженные силы Армении отработали сценарий, при котором Национальное собрание (парламент) страны принимает решение об объявлении войны Азербайджану. Об этом в четверг, 13 сентября, сообщает «Арменпресс».

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«Основная цель учений — отработка действий органов государственного управления в условиях перехода от состояния мира к военным действиям. Анализируется деятельность всех звеньев, а также выявляются законодательные пробелы. Ход и итоги учений будут проанализированы, будут сделаны выводы», — цитирует ArmInfo премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который командует учениями.

По словам Пашиняна, в основе сценария заложен наихудший вариант развития ситуации, чтобы поднять на максимально высокий уровень степень подготовки государственных структур в условиях перехода от мира к войне. «Все происходит внезапно и, следовательно, сценарий должен быть разработан таким образом, чтобы подготовить госаппарат к надлежащей реакции даже на самый худший вариант развития ситуации и сохранить работоспособность всех госструктур и боеспособность государства», — подчеркнул он.

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«Согласно сценарию, мы объявили войну, но сделали это после того, как нам объявили ее — это важное уточнение. Армения является гарантом безопасности Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) — прим. «Ленты.ру»). Конечно, военная ситуация в основном связана с карабахским конфликтом и естественно, Нагорный Карабах полноценно участвует в этом процессе и в сценарии также рассчитаны действия Арцаха и его Вооруженных сил», — уточнил Пашинян. Премьер отметил, что в сценарии не отрабатываются эпизоды из апрельской войны 2016 года.

News.am указывает, что, согласно сценарию, «воспользовавшись обострением ситуации в регионе, Азербайджан совершил агрессию в отношении НКР», параллельно обстреливая приграничные села Армении. При этом Баку содействует Турция. Ереван, в свою очередь, обратился к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), также приняты меры в рамках объединенной армяно-российской группировки войск.

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В Азербайджане уже отреагировали на учения. «Сценарий по объявлению Арменией в рамках проводимых ею военных командно-штабных учений "Шант-2018" войны против Азербайджана есть очередное подтверждение и признание очевидного факта того, что Армения является государством-оккупантом и агрессором. Это также демонстрирует архаический и феодальный склад мышления, присущий новому военно-политическому руководству Армении», — цитирует Trend руководителя пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Командно-штабные учения «Шант-2018» стартовали на всей территории Армении 11 сентября и продлятся до 14 сентября. Республика приведена в условное военное положение.

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