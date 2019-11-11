Азербайджан отметил прогресс в переговорах по Карабаху

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отметил прогресс в переговорах с Арменией по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Однако, по словам Мамедъярова, пока прогресс есть «только на словах», тогда как азербайджанской стороне хотелось бы «обсуждать более конкретные вопросы». Какие именно вопросы Азербайджан хочет вынести на переговоры с Арменией, он не уточнил.

«Надеюсь в начале декабря на встрече с главой МИД Армении мы уточним этот момент. Тогда и будет ясно — готова ли Армения к переговорам или нет. Потому что документы уже на столе», — сообщил глава МИД. При этом он отметил, что «не всегда понимает политику Армении в карабахском урегулировании».

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В декабре 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время сложились оптимальные условия для решения нагорно-карабахского конфликта. Среди влияющих на это факторов он перечислил растущую мощь, потенциал, экономическую, военную и политическую силы Азербайджана, а также укрепляющиеся международные позиции Баку.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии. Это не остановило военные действия, которые периодически возобновляются. Самым серьезным обострением стала четырехдневная война 2016 года, когда погибли сотни солдат с обеих сторон.

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