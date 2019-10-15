Азербайджан возмутился поездкой депутата Госдумы в Нагорный Карабах

Азербайджан вручил ноту России из-за визита заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константина Затулина в Нагорный Карабах. Об этом сообщает посольство республики в Москве, пишет РИА Новости.

Нота была направлена в Министерство иностранных дел России.

Затулин посетил Нагорный Карабах 11 октября, где, в частности, выступил на форуме «Сотрудничество во имя справедливости и мира». Как сообщается на официальном сайте российского парламентария, депутат заявил, что Россия содействует мирному решению и «всячески пресекает военные попытки». «Я уверен, что Российская Федерация как государство не допустит несправедливого решения карабахского конфликта. Русский народ в первую очередь ценит совесть и справедливость. А они на вашей стороне», — говорил он.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии. Это не остановило военные действия, которые периодически возобновляются. Самым серьезным обострением стала четырехдневная война 2016 года, когда погибли сотни солдат с обеих сторон.

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