Бывший СССР
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 нарушил инструкцию
Чешский военный съездил в ДНР к ополченцам и попал под суд
Российские пляжи оказались одними из самых чистых в мире
Участница «Топ-модели по-австралийски» раскрыла жуткую правду о жизни моделей
Россия обжаловала наказание за присоединение Крыма
В российских учебниках по географии нашли массу фактических ошибок
Трамп предложил отменить программу визовой лотереи
Головин заинтересовал европейские топ-клубы
Стали известны действия командира сгоревшего SSJ-100 во время посадки
Назван источник миллиардного состояния полковников ФСБ
Новости партнеров

Пашинян рассказал об удобстве Азербайджана для исламских террористов

Перейти в «Мою Ленту»
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта может стать для радикальных исламистов «очень хорошим поводом, чтобы обосноваться, например, в Азербайджане». Об этом он сказал во время встречи с российскими журналистами, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам армянского премьера, после поражения боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация запрещена на территории Росси) в Сирии и Ираке, исламисты «ищут новые места, где можно проявить себя». Азербайджан же, как утверждает Пашинян, является «очень удобной точкой», которая позволяет действовать в направлении Ирана, российского Южного Кавказа и Центральной Азии.

По этим причинам, считает премьер-министр, следующий виток эскалации в Нагорном Карабахе уже не будет локальным. Понимание этой картины, по его словам, есть не только в Ереване, но также в Москве, Баку и Тегеране.

Обозначив важность Закавказского региона для России, Пашинян выразил уверенность в том, что Москва заинтересована в решении нагорно-карабахской проблемы и станет гарантом того, что этот вопрос решится «исключительно мирным путем». По его словам, у России есть все необходимые рычаги, которые позволят не допустить новую эскалацию. «И я не могу поверить, что, когда понадобится, россияне не используют эти рычаги», — подчеркнул он.

В феврале Пашинян представил парламенту программу правительства по вопросу Нагорного Карабаха, в соответствии с которой правительство Арцаха должно стать одной из сторон в переговорах по урегулированию конфликта. Реализации этой инициативы, отметил Пашинян, мешает позиция Азербайджана.

В декабре 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время сложились оптимальные условия для решения нагорно-карабахского конфликта. Среди влияющих на это факторов он перечислил растущую мощь, потенциал, экономическую, военную и политическую силы Азербайджана, а также укрепляющиеся международные позиции Баку.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Армения предложила новый сценарий решения конфликта в Карабахе
Азербайджан приготовился к разрешению конфликта в Карабахе
Армения и Азербайджан добились беспрецедентного спокойствия в Карабахе
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01Сегодня
Открытие штаба интернациональной дивизии «Север» в латвийском Адажи

НАТО много не бывает

Иностранных войск в Прибалтике становится все больше. Они уже у границ России
16:15Сегодня

Задержана группа причастных к убийству Захарченко

15:17Сегодня

Климкин подал в отставку

15:05Сегодня

Анонсирована отставка Турчинова

Бывший СССР00:02 2 мая

Панкисское нашествие

Это грузинское ущелье называют «логовом террористов». Здесь по своим законам живут чеченцы
13:41Сегодня

Порошенко начал подготовку инаугурации Зеленского

12:00Сегодня

Белорусского сотрудника ГАИ убили после поездки на «Волге» с российскими номерами

15:23Сегодня

Туркменский президент напишет книгу об алабаях

Бывший СССР00:0212 мая

«Людей секли плетьми из колючей проволоки»

Большевики объединили Литву и Белоруссию. Но дружба народов закончилась кровавой резней
14:13Сегодня

Команда Зеленского прокомментировала развал коалиции в Раде

10:21Сегодня

Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду

12:46Сегодня

Представитель Порошенко допустила роспуск Верховной Рады Зеленским

Россия
«Зашли в дом и выпустили в нее две обоймы»
Чеченские мужчины — о правах женщин, порядках и «убийствах чести»
Клетки в российских залах суда заменят на прозрачные ограждения
«Не хватает смелости признать, что болезнь непобедима»
Лечить рак становится все дороже. Кто решает, когда нужно остановиться и выбрать смерть?
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 нарушил инструкцию
В российских учебниках по географии нашли массу фактических ошибок
Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма
Стали известны действия командира сгоревшего SSJ-100 во время посадки
Все материалы
Мир
Майк Помпео и Владимир ПутинДружба по расчету
США захотели наладить отношения с Россией. Чем обернется неожиданное потепление?
Переговоры по Brexit провалились
Российский разведывательный самолет снова полетал над США
«Здесь лучше, чем на воле»
 
Дым с Востока
Азия готова отказаться от казни за марихуану. Легализация принесет странам миллионы
Украинцам с российскими паспортами задумали запретить въезд в ЕС
Россия останется в ПАСЕ
Все материалы
Бывший СССР
Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду
«Народный фронт» вышел из коалиции и помешал планам избранного президента
Открытие штаба интернациональной дивизии «Север» в латвийском АдажиНАТО много не бывает
Иностранных войск в Прибалтике становится все больше. Они уже у границ России
Пашинян рассказал об удобстве Азербайджана для исламских террористов
Климкин подал в отставку
«Людей секли плетьми из колючей проволоки»
Большевики объединили Литву и Белоруссию. Но дружба народов закончилась кровавой резней
Анонсирована отставка Турчинова
Белорусского сотрудника ГАИ убили после поездки на «Волге» с российскими номерами
Все материалы
Экономика
Вопрос на миллион
Простые факты об экономике, которые стыдно не знать: тест
Россия обжаловала наказание за присоединение Крыма
Половина богатых наследников остались без роли в бизнесе родителей
Названы компании с самыми дорогими начальниками в России
В России закрылся крупный завод по производству бензина
Крымский мост ударил по украинской экономике
Миру предрекли страдания из-за конфликта США и Китая
Все материалы
Силовые структуры
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
Это рекорд: таких денег не было даже у полковника Захарченко
«Господи, прими блуд как фитнес!»
Священник превратил храм в дом свиданий и совратил дочь любовницы. За это он сел на 12 лет
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
У следствия возникли вопросы к пилотам сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Обвиняемого в продаже должности полковника ФСБ отпустили из СИЗО
У отца сестер Хачатурян нашли расстройство личности
В ФСБ произошли кадровые перестановки после серии громких арестов
Все материалы
Наука и техника
С миру по нитке
Почему самый засекреченный российский спецназ воюет в американском снаряжении
На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря
Что о ней известно и опасна ли она для людей
«Плана Б нет»
Куда самый богатый человек планеты задумал выселить землян
Раскрыто влияние санкций США на конструкцию Су-57
Су-25 сел на «поврежденную» полосу
Атаку на корабль показали с ракеты
«Ненадежную» АПЛ «Казань» доработают
Все материалы
Спорт
Ник Кирьос«Хочу посмотреть ему в глаза, а потом врезать»
Австралийский теннисист превращает матчи в шоу. Он бесит игроков и фанатов
Малкин раскритиковал обилие иностранных тренеров в российском хоккее
Головин заинтересовал европейские топ-клубы
Чемпион мира Уайлдер рассказал о допинге в боксе
«Какой футбол? Пусть борщ варит!»
Российские футболистки жалуются на дискриминацию. Их притесняют мужчины и власть
Месси услышал политический лозунг и замер на сцене
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера
Все материалы
Культура
Высокие отношения
Руины, бесплодие и бесы блокады: «Дылда» Кантемира Балагова в Каннах
Высший свет на Круазетт
Лучшие кадры с церемонии открытия 72-го Каннского кинофестиваля
Ностальгия по 90-м и хрупкие девушки
Новая музыка, которую нельзя пропустить
Группа Bon Jovi выступит в Москве
Стивен Кинг вступился за создателей последнего сезона «Игры престолов»
Актер фильма «Метро» отказался сниматься на Западе из-за «неуважения к России»
Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон стал главным претендентом на роль Бэтмена
Все материалы
Интернет и СМИ
Тень позора
 
Миллиард согласных
 
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Главред «Эха Москвы» раздал указания на случай смерти
В Москве простились с Сергеем Доренко
Умерла легендарная сердитая кошка Grumpy Cat
Трое ирландцев попросили незнакомку сделать фото на Таймс-сквер и прославились
Все материалы
Ценности
С душою страстной
Самые привлекательные, властные и сексуальные женщины Испании
Закон военного времени
Какие часы помогали воевать летчикам, спецназу и артиллеристам
«Им хочется казаться хрупкими куколками»
В этой стране процветают секс за деньги и школы морали для дрессировки покорных жен
Обнаженная Эмили Ратаковски выступила против запрета на аборты
Раскрыт способ избежать обгоревшей кожи в отпуске
Мужчины с нестандартными телами снялись в белье во имя мужской красоты
Спортсменки пожаловались на «наказание» Nike за беременность
Все материалы
Путешествия
«Меня предупреждали, что по ночам здесь опасно»
Нищета, романтика и местные красавицы: как российские путешественники добрались до Гвинеи
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
По ту сторону стены
Когда-то Шотландию населяли самые кровожадные варвары. Что там делать туристу?
Российские пляжи оказались одними из самых чистых в мире
Самолет с украинскими пассажирами экстренно приземлился из-за угрозы взрыва
Пьяный турист ослушался капитана, свалился в океан и пропал
Авиакомпания нашла способ избавить пассажиров от соседей
Все материалы
Из жизни
Томми ТомпсонПроклятое золото
Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
«Русские ассоциируются с олигархами, водкой и морозами»
История россиянки о жизни в Чехии
Женщина обнаружила на пляже рыбу с «человеческими зубами»
Школьница упала шеей на карандаш и выжила
Аллигатор пробрался на военную авиабазу и перекрыл взлетно-посадочную полосу
Хитрая собака притворилась мертвой и спаслась из пасти льва
Все материалы
Как прошло обновление Audi A4
Что изменилось после рейстайлинга у бестселлера Audi
Конец галантной эпохи
История Mitsubishi Concept-ZT, который мог вернуть нам Galant
Франкенштейны на колёсах
Как автоконцерны тестируют секретные новинки, совмещая старый кузов с новой начинкой
Koleosница-2
Длительный тест Renault Koleos
Универсал Skoda Octavia следующего поколения сфотографировали без камуфляжа
Книгу о Bentley оценили в цену кабриолета Continental GTC
Переднеприводную BMW 1 серии показали почти без камуфляжа
Все материалы
Дом
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
«Вали со своим пузом куда хочешь»
Как хорошие отношения с родителями мужа стоили россиянке квартиры
Ипотечным ставкам предрекли скорое снижение
Назван российский город с лучшим интернетом
Новым правилам продажи жилья предрекли провал
В России подорожала аренда жилья
Все материалы