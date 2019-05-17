Пашинян рассказал об удобстве Азербайджана для исламских террористов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта может стать для радикальных исламистов «очень хорошим поводом, чтобы обосноваться, например, в Азербайджане». Об этом он сказал во время встречи с российскими журналистами, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам армянского премьера, после поражения боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация запрещена на территории Росси) в Сирии и Ираке, исламисты «ищут новые места, где можно проявить себя». Азербайджан же, как утверждает Пашинян, является «очень удобной точкой», которая позволяет действовать в направлении Ирана, российского Южного Кавказа и Центральной Азии.

По этим причинам, считает премьер-министр, следующий виток эскалации в Нагорном Карабахе уже не будет локальным. Понимание этой картины, по его словам, есть не только в Ереване, но также в Москве, Баку и Тегеране.

Обозначив важность Закавказского региона для России, Пашинян выразил уверенность в том, что Москва заинтересована в решении нагорно-карабахской проблемы и станет гарантом того, что этот вопрос решится «исключительно мирным путем». По его словам, у России есть все необходимые рычаги, которые позволят не допустить новую эскалацию. «И я не могу поверить, что, когда понадобится, россияне не используют эти рычаги», — подчеркнул он.

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В феврале Пашинян представил парламенту программу правительства по вопросу Нагорного Карабаха, в соответствии с которой правительство Арцаха должно стать одной из сторон в переговорах по урегулированию конфликта. Реализации этой инициативы, отметил Пашинян, мешает позиция Азербайджана.

В декабре 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время сложились оптимальные условия для решения нагорно-карабахского конфликта. Среди влияющих на это факторов он перечислил растущую мощь, потенциал, экономическую, военную и политическую силы Азербайджана, а также укрепляющиеся международные позиции Баку.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.

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