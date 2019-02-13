Армения предложила новый сценарий решения конфликта в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил Национальному собранию программу правительства по вопросу Нагорного Карабаха. Об этом сообщает портал Aravot.

«Для нас чрезвычайно важно, чтобы Нагорный Карабах играл решающую роль в определении своей собственной судьбы», — заявил он. Пашинян еще раз подчеркнул, что как премьер-министр Армении он может вести переговоры исключительно от имени Армении, а Нагорно-Карабахская Республика (НКР) должна стать отдельной стороной мирного процесса.

Однако, по словам Пашиняна, этому противится азербайджанская сторона. Премьер рассказал, что позиция официального Баку — если в переговорах участвуют представители НКР, то в них должны участвовать и представители «азербайджанской общины Карабаха», так как правительство Азербайджана «не имеет от них мандата».

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Пашинян считает, что азербайджанская община Карабаха участвовала в президентских и парламентских выборах в Азербайджане, а значит, правительство Азербайджана должно говорить и от ее имени. «Если руководство Азербайджана не уполномочено представлять весь Азербайджан и народ Азербайджана, по какому мандату это руководство вообще участвует в переговорах?» — задался вопросом армянский премьер.

Кроме того, Пашинян подчеркнул, что речь идет о подготовке не одного народа, а обоих народов к миру. «Если Азербайджан готовит свой народ не к миру, а к войне, реакция Армении должна быть соответствующей», — отметил он.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.

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