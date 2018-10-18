Армения и Азербайджан добились беспрецедентного спокойствия в Карабахе

Исполняющему обязанности премьер-министра Армении Николу Пашиняну удалось установить надежную оперативную связь с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом он рассказал в четверг, 18 октября, передает «Новости-Армения».

«С азербайджанской стороной, как и договаривались, установлена надежная оперативная связь. Мы можем сказать, что в течение получаса оперативные данные дойдут до президента Азербайджана, и если что-то будет с их стороны, то информация дойдет до нас», — сказал Пашинян.

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По его словам, в последнее время ситуация на армяно-азербайджанской границе и на линии соприкосновения непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана стала беспрецедентно спокойной. «И это в какой-то мере результат договоренностей в Душанбе (в столице Таджикистана в конце сентября состоялся саммит стран СНГ, на котором Пашинян и Алиев провели беседу — прим. «Ленты.ру»)», — указал он.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.

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