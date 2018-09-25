Азербайджан пообещал сбивать армянские самолеты над Карабахом

Минобороны Азербайджана обвинило руководство Армении в провокациях, направленных на обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Заявление опубликовано на сайте ведомства во вторник, 25 сентября.

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«Распространяемая противником информация о проведении на оккупированных территориях Азербайджана учебных полетов с привлечением военной авиации является наглядным тому доказательством», — указали в Баку.

Азербайджанские военные пообещали, что «любое воздушное средство противника, которое совершит попытку приблизиться к передовым позициям подразделений азербайджанской армии, будет немедленно нейтрализовано». «Вся ответственность за возможные потери будет ложиться на военно-политическое руководство Армении», — подчеркнули в ведомстве.

Вооруженные силы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) с 25 по 28 сентября проведут учебно-тренировочные полеты с привлечением боевых самолетов и вертолетов. «Цель полетов — совершенствование навыков привлеченного личного состава и повышение степени их боевой подготовки», — цитировало пресс-службу Армии обороны НКР «Радио Азатутюн» (армянская служба «Радио Свобода»).

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994-м Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.

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