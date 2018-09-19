Пашинян отчитался о готовности Армении к войне

Вооруженные силы Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) уверенно контролируют ситуацию на линии соприкосновения с азербайджанской армией. Об этом заявил совершивший рабочий визит в НКР премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает PanARMENIAN.

«Нет никаких сомнений, что наши ВС уверенно контролируют ситуацию и необходимым образом отвечают на провокации Азербайджана. Но это не означает, что мы хотим войны. Мы готовы к переговорам», — сказал Пашинян.

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Армянский премьер отметил, что обсудил ситуацию с президентом НКР Бако Саакяном, который, по его словам, тоже готов к переговорам с Азербайджаном о мире. «Мы готовы к миру, переговорам, однако мы готовы также к войне», — подчеркнул Пашинян.

В июле Пашинян признал, что вероятность войны между Арменией и Азербайджаном очень высока. По его словам, в регионе наблюдается очень напряженная ситуация. При этом он указал, что возникновения новой войны в Нагорном Карабахе может не допустить Россия. «Я, и все армяне, и все в Армении уверены, что у России есть все средства не допустить виток новой эскалации в нашем регионе и придержать Азербайджан от нападения на Армению и на Карабах. (...) У России есть все рычаги, все возможности, чтобы не допустить войну, и я не могу никак поверить, что наш стратегический партнер, наш многовековой брат и наш многовековой друг допустит войну», — сообщил армянский премьер.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.

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