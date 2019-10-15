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Депутат Госдумы назвал истерикой реакцию Баку на его визит в Нагорный Карабах

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Константин Затулин

Депутат Госдумы России по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал истерикой реакцию властей Азербайджана на свой визит в Нагорный Карабах. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает РИА Новости.

«Азербайджан все время, как и Украина, устраивает какие-то неприличные истерики по поводу приезда кого бы то ни было куда бы то ни было», — сказал парламентарий, добавив, что выступает за мир и не торгует оружием.

По его словам, неадекватность азербайджанской стороны стала притчей во языцех. Он добавил, что Баку берет на себя право определять, что «есть наши интересы».

Ранее во вторник посольство Азербайджана в Москве сообщило, что Баку вручил МИД России ноту из-за визита Затулина в Нагорных Карабах 11 октября, где российский парламентарий принимал участие в форуме «Сотрудничество во имя справедливости и мира». В ходе своего выступления он заявил, что российская сторона содействует мирному решению, пресекает военные попытки, а также не допустит несправедливого решения карабахского конфликта. «Русский народ в первую очередь ценит совесть и справедливость. А они на вашей стороне», — заявлял он.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.

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