Азербайджан заявил об угрозе ядерного терроризма из-за Армении

Оккупация Арменией 20 процентов территории Азербайджана создает угрозы для ядерного терроризма, заявил глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров на международной конференции по ядерной безопасности в Вене. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Баку придает большое значение ядерной безопасности и не допускает использование страны как транзита в незаконной ядерной торговле, отметил Мамедъяров. Однако из-за оккупации Азербайджан не может обеспечить надлежащий контроль над значительной частью своих границ. «Это создает благоприятные условия для незаконной деятельности, включая ядерную контрабанду и ядерный терроризм», — подчеркнул министр иностранных дел.
Он добавил, что Азербайджан продолжает работу над законодательством в области радиационной безопасности.
В 1991 году Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии.