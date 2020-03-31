В Армении запретили вскрывать тела умерших от коронавируса

Парламент Армении запретил вскрывать тела умерших от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».
«С учетом того обстоятельства, что степень "заразности" коронавирусной инфекции пока не ясна, процесс вскрытия может привести к необратимым последствиям», — заявил инициатор законопроекта глава минюста Рустем Бадасян.
Кроме того, 31 марта парламент принял поправки, предусматривающие дополнительные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса. Согласно им, операторы мобильной связи будут обязаны предоставить правительству данные о телефонных разговорах абонентов, в частности об их местонахождении, времени начала и окончания разговора. Власти уверены, что это позволит эффективнее устанавливать контакты заболевших.
Законопроект об отслеживании местоположения граждан с помощью специального приложения ранее был отклонен парламентом из-за демарша армянской оппозиции.
По последним данным, в Армении зарегистрированы 532 случая заражения коронавирусом. Три пациента скончались, 30 выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения