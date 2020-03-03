Армянский политик рассказал о безопасности коронавируса для добрых людей

Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян заявил, что смертельный китайский коронавирус безопасен для добрых людей. Об этом сообщает «Sputnik Aрмения».

Политик заявил, он недоволен мерами властей Армении, которые направлены на предотвращение распространения коронавируса в стране, так как в аптеках нет масок и лекарств. Впрочем, он оговорился, что ему маска не нужна, так как к «добрым людям эта зараза не липнет».

По словам Царукяна, власти в свое время не прислушались к рекомендациям, а сегодня пытаются найти оправдания.

Ранее католикос-патриарх всея Грузии Илия II во время воскресной проповеди заявил пастве, что ему явилось видение о победе человечества над коронавирусом. Он призвал верующих не бояться и не терять присутствия духа и поблагодарил врачей за самоотверженный труд. По словам патриарха, люди не знают, «от Бога или от зла» коронавирус.

В мире коронавирусом заразились 90 тысяч человек, три тысячи умерли.

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