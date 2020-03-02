Коронавирус обнаружили в Латвии

В Латвии обнаружили первый случай заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения прибалтийской республики.

«В Латвии диагностирован первый пациент с коронавирусной болезнью COVID-19», — сообщили в ведомстве.

Более подробную информацию Минздрав обещал обнародовать позже, сообщает портал ERR.ee. В Эстонии первый случай коронавируса выявили на прошлой неделе, в настоящий момент пациент идет на поправку.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса свыше 89 тысяч человек. Из них 3048 — скончались, а более 45 тысяч — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания зафиксированы почти в 70 государствах.

Вечером 2 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице госпитализированы 24 человека, которые контактировали с человеком, заразившимся коронавирусом.

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