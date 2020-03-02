Москвичам начнут массово измерять температуру из-за коронавируса

В Москве работодателям рекомендуется измерять температуру сотрудникам на работе из-за коронавируса. О массовом измерении температуры москвичам в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, ежедневное измерение температуры детей вводится в детских садах и школах города. Также температуру будут выборочно измерять у пассажиров Московского метрополитена.
По словам Собянина, в Москве госпитализированы 24 человека, которые контактировали с жителем столицы, заразившимся коронавирусом — шесть родственников зараженного, пять его друзей, а также 13 человек, летевших с ним одним рейсом из Италии. Еще 83 человека помещены в карантин.
На коронавирус проверяются все больные пневмонией, уточнил Собянин. Для их лечения выделены специализированные корпуса.
1 марта стало известно о том, что россиянин Давид Беров вернулся из Италии в Москву с подозрением на коронавирус. Первоначально диагноз поставили в инфекционной больнице №1 Москвы, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре. Затем анализы направили в новосибирский центр «Вектор», где должны были вынести окончательное решение.