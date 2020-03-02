С подозрением на коронавирус в Санкт-Петербурге госпитализировали 26 человек

В больницу имени Боткина Санкт-Петербурга госпитализировали 26 человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

Все они помещены в карантин по коронавирусу. По информации издания, для госпитализации одного пациента потребовалось распечатать резервную койку, поскольку в больнице было предусмотрено только 25 индивидуальных боксов.

Кроме того, по словам собеседника издания, у всех пациентов выявлены симптомы ОРВИ. Госпитализированные недавно вернулись из «неблагополучных по коронавирусу стран».

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1 марта стало известно о том, что россиянин Давид Беров вернулся из Италии в Москву с подозрением на коронавирус. Его диагноз подтвердился 2 марта. Первоначально диагноз поставили в инфекционной больнице №1 Москвы, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре. Затем анализы направили в новосибирский центр «Вектор», где должны были вынести окончательное решение.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса больше 89 тысяч человек. Из них более 3 тысяч скончались, а свыше 45 тысяч — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания зафиксированы более чем в 60 странах мира.

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