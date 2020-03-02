Меркель отказались жать руку из-за коронавируса

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер не стал жать руку канцлеру Германии Ангеле Меркель на фоне ситуации с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19. Видео опубликовало в своем Telegram-канале агентство РИА Новости.

Это произошло во время встречи с представителями объединений мигрантов в Берлине. На кадрах видно, как глава правительства протягивает министру руку, однако он показывает, что не будет ее жать. После этого Меркель подняла обе руки, а затем начала смеяться. Агентство отмечает, что Зеехофер недавно принял решение отказаться от рукопожатий из-за коронавируса.

В Германии к настоящему времени заболели 150 человек. Ни одного смертельного случая не зафиксировано. Большая часть заражений коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксирована в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса свыше 89 тысяч человек. Из них 3048 скончались, а более 45 тысяч — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания зафиксированы почти в 70 странах мира.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru