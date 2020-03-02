В первой китайской больнице для зараженных коронавирусом закончились пациенты

Власти китайского Уханя, с которого началось распространение коронавируса, закрыли один из госпиталей по борьбе с эпидемией. Причиной стало то, что там закончились пациенты, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Власти заявили, что больницу закрыли после того, как оттуда выписали последних пациентов, вылечившихся от пневмонии COVID-19. Название закрытого госпиталя пока не уточняется.

Это была первая больница, построенная для борьбы с распространением вируса. Всего в Ухане 16 таких учреждений.

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В настоящее время в мире зафиксировано более 89 тысяч случаев заражения коронавирусом. За пределами КНР пневмония COVID-19 выявлена у девяти тысяч человек. Всего умерли более трех тысяч пациентов, а вылечились — более 45 тысяч. Власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане 31 декабря 2019 года. Вирус обнаружен в 65 странах, самые крупные вспышки произошли в Иране, Италии и Южной Корее.

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