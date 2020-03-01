Число заразившихся коронавирусом в Италии резко возросло

В Италии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 1694, сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, передает ТАСС.

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За прошедшие сутки жертвами коронавируса стали еще пять человек, всего в Италии погибли 34 человека. При этом более 80 человек вылечились.

По словам Боррелли, около 51 процента зараженных находятся на карантине дома, у них нет симптомов заболевания. Еще девять процентов от общего числа заразившихся находятся в отделениях интенсивной терапии.

Ранее в МИД Италии заявили, что ведомство не дает каких-либо рекомендаций по поводу ограничения туристических или деловых поездок в Италию в целом. Однако в министерстве напомнили, что в ряде городов и коммун регионов Венето и Ломбардия введен режим карантина. В их числе оказались Кодоньо, Кастильоне-д'Адда, Казальпустерленго, Фомбьо и другие населенные пункты, расположенные к юго-востоку от Милана.

По последним данным, в общей сложности в мире заразились новым типом коронавируса около 87,5 тысячи человек. Из них более 2,9 тысячи скончались, а свыше 42,7 тысячи — излечились.

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