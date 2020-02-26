Соловьев отказался ехать в Италию «обнимать коронавирусников» и запел

Украинский политолог Вячеслав Ковтун упрекнул телеведущего Владимира Соловьева в том, что тот якобы предоставлял недостоверную информацию о наличии больных коронавирусом на Украине, а также посоветовал ему поехать в Италию и «обнять коронавирусников». Видеозапись произошедшего опубликована на YouTube-канале передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Кроме того, политолог заявил, что телеведущий «кликает коронавирус на Украину», проявляя тем самым «злобу и ненависть». Соловьев отказался от предложения Ковтуна, опроверг его обвинения и отметил, что данные о больных коронавирусом были предоставлены украинскими властями. Телеведущий добавил, что получить более точную информацию нельзя, так как на Украине нет необходимого для этого количества медицинских тестов.

Соловьев также припомнил оппоненту любовь к поездкам в Австрию и попросил не предлагать ему обнимать «коронавирусников». «Поезжайте в Вену, обнимите коронавирусника, как вы мне советуете, вместе с ним сожрите на двоих штрудель», — порекомендовал Ковтуну телеведущий, после чего посоветовал политологу исполнить песню о коронавирусе собственного сочинения, а потом запел ее.

Ранее Соловьев в эфире своей программы назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию. Также ведущий отметил, что у России нет ничего общего с украинским чиновником.

В общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 80,3 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 27,8 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.

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