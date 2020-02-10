Соловьев назвал мэра Львова сволочью

Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию. Об этом журналист заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1», запись которой доступна на YouTube.

«А эта сволочь считает себя христианином?» — спросил Соловьев. По его словам, позиция Садового оскорбляет память о победе в Великой Отечественной войне.

Также ведущий отметил, что у России нет ничего общего с украинским чиновником.

Об отказе Садового передать останки Николая Кузнецова в Россию сообщалось 7 февраля. Он заявил, что украинская сторона рассматривает этот вопрос лишь в рамках государственной политики и увязке с возвращением задержанных в России украинцев. «Мы знаем, сколько наших ребят сегодня находятся в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии. Поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была четкая позиции СБУ, МИД», — сказал градоначальник.

Кузнецов во время Великой Отечественной войны был заброшен на территорию Западной Украины, которая находилась под немецкой оккупацией. Он лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации. Разведчик погиб в марте 1944 года после перестрелки с боевиками запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА).

Памятник Кузнецову на Украине неоднократно подвергался вандализму. В марте 2019 года неизвестные похитили бронзовый барельеф с могилы разведчика.

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