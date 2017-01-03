Украинский министр призвал перевезти в Киев прах Бандеры и Петлюры

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook предложил обустроить в Киеве специальное кладбище для похороненных за границей украинских националистов.

«Они должны вернуться домой. (...) Все сотни героев, которые жили Украиной, а Украина жива благодаря их жертвенности», — написал министр. В числе них он назвал, в частности, писателя Александра Олеся, лидера и идеолога украинского националистического движения Степана Бандеру, предводителя нацдвижения в годы Гражданской войны Симона Петлюру.

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Они должны быть похоронены на Украине, а не на «кладбище мира», убежден Омелян. Аналогичную идею озвучил также глава Института национальной памяти страны Владимир Вятрович.

Ранее во вторник стало известно, что в Праге состоялась эксгумация останков Александра Олеся, передает ТАСС. За могилой писателя, умершего в 1944 году в Чехии, ухаживал выходец из Украины. Недавно он скончался, сын благотворителя решил похоронить его на месте Олеся. Пока останки украинского писателя и его жены помещены в депозитарий пражского кладбища.

Два года назад депутаты Львовского областного совета предложили вывести из Германии останки Бандеры после того, как вандалы осквернили его могилу в Мюнхене — попытались ее раскопать и сломали крест. Годом ранее они решили вернуть на Украину останки одного из лидеров украинских националистов Евгения Коновальца, похороненного в Нидерландах.

Могила Симона Петлюры находится на Монпарнасском кладбище в Париже.

