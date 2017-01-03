Во Львове спалили музей УПА

Во Львове сожгли музей «Крыивка», созданный на базе подпольной типографии Украинской повстанческой армии (крыло запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов). Об этом сообщается на официальной странице музея в Facebook.

Отмечается, что пожар в селе Басовка произошел в ночь с 1 на 2 января. Судя по фотографии, размещенной в социальной сети, постройка сгорела дотла.

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24 декабря жители подконтрольного украинским властям города Красногоровка в Донецкой области подожгли баню, в которой парились добровольцы националистического батальона.

Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала борьбу против советской власти.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко признал ОУН-УПА борцами за независимость страны и дал участникам организации право на социальные гарантии.