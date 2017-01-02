Празднование дня рождения Бандеры назвали фактором разрушения Украины

Факельные шествия в годовщину рождения Степана Бандеры разрушают украинскую государственность и вредят международному имиджу Киева. Такую точку зрения на своей странице в Facebook высказал глава Крыма Серей Аксенов.

«Даже официальная Польша, которая долго смотрела сквозь пальцы на нацистские шабаши своих украинских протеже, в декабре прошлого года в ультимативной форме призвала киевский режим отказаться от празднования 75-летия Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России)», — написал Аксенов.

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Он заявил, что часть украинских историков ошибается, когда утверждает, что Бандера сражался не только с Красной армией, но и с немецкими частями.

«Однако Германия на официальном уровне заявляла, что в военных архивах нет данных о потерях вермахта в боях с ОУН-УПА. Уверен, что украинских нацистов, духовных наследников Бандеры, ждет неминуемое возмездие», — отметил глава Крыма.

В воскресенье, 1 января, в украинских городах прошли шествия в честь 108-годовщины со дня рождения Бандеры. В Киеве в такой акции приняли участие около тысячи человек.