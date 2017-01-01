Численность шествия в годовщину рождения Бандеры оценили в тысячу человек

В Киеве проходит традиционное факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения бывшего лидера украинских националистов Степана Бандеры. По оценке «Интерфакс-Украина», в мероприятии принимают участие около тысячи человек.

Во главе колонны несут портрет Бандеры, около 300 человек взяли в руки факелы. Кроме того, в шествии принимают участие барабанщики.

За правопорядком следит большое число сотрудником правоохранительных органов, сколько именно не уточняется,

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По традиции любители старины пройдут от парка имени Шевченко до площади Независимости (майдана Незалежности).

Акции в честь дня Бандеры проходят и в других городах Украины.

В 2010-м Виктор Ющенко, который тогда был президентом, посмертно наградил бывшего лидера Организации украинских националистов (ОУН) званием героя Украины. Однако после прихода к власти Виктора Януковича это решение было отменено.

ОУН внесена в список запрещенных в России организаций.