Численность шествия в годовщину рождения Бандеры оценили в тысячу человек

В Киеве проходит традиционное факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения бывшего лидера украинских националистов Степана Бандеры. По оценке «Интерфакс-Украина», в мероприятии принимают участие около тысячи человек.
Во главе колонны несут портрет Бандеры, около 300 человек взяли в руки факелы. Кроме того, в шествии принимают участие барабанщики.
За правопорядком следит большое число сотрудником правоохранительных органов, сколько именно не уточняется,
По традиции любители старины пройдут от парка имени Шевченко до площади Независимости (майдана Незалежности).
Акции в честь дня Бандеры проходят и в других городах Украины.
В 2010-м Виктор Ющенко, который тогда был президентом, посмертно наградил бывшего лидера Организации украинских националистов (ОУН) званием героя Украины. Однако после прихода к власти Виктора Януковича это решение было отменено.
ОУН внесена в список запрещенных в России организаций.