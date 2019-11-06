На Украине у памятника красноармейцам выставили караул в форме вермахта и СС

В украинском поселке Ворзель в Киевской области 76-ю годовщину освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков отметили возложением цветов к памятнику погибшим советским солдатам, около которого был выставлен караул из людей в форме бойцов вермахта, СС и Красной армии, сообщает портал «Обозреватель».

Сообщается, что при содействии Ворзельского сельского совета в поселке в седьмой раз прошел съезд реконструкторов из разных областей Украины. В воскресенье, 3 ноября, у монумента погибшим красноармейцам состоялась масштабная реконструкция освобождения Ворзеля от фашистских захватчиков. Участники события привезли с собой военную технику и другие атрибуты.

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В годы Великой Отечественной войны в Ворзеле действовал партизанский отряд. Его организаторами были местные школьники, многим из которых было от 12 до 15 лет. Отряд получил название «Неуловимые».

5 ноября сообщалось, что в украинском городе Калуш в Ивано-Франковской области прошли торжественные мероприятия по открытию мемориальной доски гауптштурмфюреру СС Дмитрию Палиеву. После нападения нацистской Германии на СССР Палиев стал одним из инициаторов создания 14-й дивизии СС «Галичина». Он погиб в Битве за Броды, воюя в 13-м корпусе 4-й танковой армии вермахта.

Ранее в украинском городе Золочев во Львовской области прошли торжественные мероприятия по перезахоронению 29 солдат из дивизии СС «Галичина». Гробы с останками сторонников Адольфа Гитлера были накрыты государственными флагами Украины, их несли военнослужащие. Кроме того, похороны сопровождались салютом.

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