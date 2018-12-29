Киев переписал биографию примкнувшего к нацистам Шухевича

Из украинских учебников по истории для 10 классов уберут упоминание о том, что один из главарей украинских националистов Роман Шухевич сотрудничал с дивизией СС «Галичина». Об этом в Facebook написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

По его словам, министерство образования и науки Украины обязало убрать этот факт издателя «Генеза» и авторов учебника. «Выводы международных и правительственных комиссий, а также ведущих исследователей темы аргументированно опровергают коллаборационизм Шухевича и его коллег. Утверждается, что такой учебник является поддержкой российской пропаганды», — пересказывает содержание письма Долинский.

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Он добавил, что ранее группа радикальных активистов обратилась к депутатам партии «Свобода» , заявив, что подразделения немецкой армии «Нахтигаль», «Роланд» и дивизия СС «Галичина» представлены как коллаборационизм. По их мнению, учебник — идеологическая диверсия. В ответ депутаты «Свободы» потребовали СБУ и Минобразования отозвать тираж учебника.

В 2017 году в СБУ заявили, что лидер запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА) Роман Шухевич не сотрудничал с нацистами. На Украине назвали эту информацию «советским мифом».

Шухевич являлся лидером УПА, в годы Великой Отечественной войны занимал должности заместителя командира батальона «Нахтигаль» вермахта и 201-го полицейского охранного батальона.

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