Польша попросила Украину перестать делать героев из бандеровцев

Варшава ждет от Киева шагов по дегероизации членов Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов). Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после саммита НАТО, прошедшего в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Мы тоже имеем свои ожидания. Такие люди, как [главнокомандующий УПА Роман] Шухевич и [один из лидеров ОУН Степан] Бандера, были преступниками, которые непосредственно ответственны за преступления против польского народа», — сказал Дуда.

Он напомнил, что ранее на Украине приняли закон, признающий деятелей УПА борцами за свободу. «Мы не можем согласиться с тем, что эти люди не считаются преступниками, нельзя будет их называть преступниками», — добавил глава государства.

В июле польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что народы Польши и Украины могут примириться, если Киев признает правду о Волынской резне.

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Отношения Киева и Варшавы обострились в феврале этого года. Это произошло после принятия в Польше закона, который ввел уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание Волынской резни. Киев недоволен подобным законодательством и считает его направленным против украинцев.

Также в законе предусматривалось лишение свободы за выражение «польские лагеря смерти» и другие высказывания, которые можно интерпретировать как попытку выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии. Позднее эта часть была отменена.

Боевики УПА в 1943 году организовали так называемую Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.

Украинская повстанческая армия и Организация украинских националистов запрещены в России.

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