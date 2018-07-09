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Названо условие примирения украинцев с поляками

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Матеуш Моравецкий

Народы Польши и Украины могут примириться, если Киев признает правду о Волынской резне. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в Twitter.

«Есть такие преступления, для описания которых не хватает слов даже после 75 лет. Память о жертвах Волыни не стереть, ответственность за преступления пересмотрена быть не может. Примирение народов Польши и Украины может зиждиться только на признании полной правды об этих жутких временах», — пояснил он.

8 июля президент Украины Петр Порошенко предложил Польше наладить дружественные отношения. Об этом он заявил в ходе церемонии памяти жертв украинско-польского конфликта 1943-1944 годов (Волынской резни) в селе Гончий Брод. «Украина и Польша должны быть дружественными, чтобы не победила третья сторона, которая только этого и ждет», — сказал он. Украинский лидер также призвал вывести тему Волынской резни из политического дискурса двух стран. «Политики не должны спекулировать историей. История принадлежит историкам, а политика — политикам», — сказал Порошенко.

Отношения Украины и Польши обострились в феврале этого года после того, как польский сенат принял закон об Институте национальной памяти, устанавливающий уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в период с 1925 по 1950 год, в том числе в Волынской резне.

Закон вызвал недовольство и в США, а в Израиле его сочли ограничением свободы дискуссий о преступлениях нацистов против евреев.

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