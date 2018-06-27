Польша разрешила обвинять себя в сотрудничестве с нацистами

Польша не намерена отменять уголовную ответственность за пропаганду украинской националистической идеологии. Об этом заявил в сенате премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

Сейчас верхняя палата парламента работает над изменениями в законе, предполагающими исключение наказания за обвинения в адрес польского народа в причастности к холокосту и пособничестве нацистам. Ранее 27 июня такие поправки одобрила нижняя палата — сейм.

По словам Моравецкого, пока закон анализируется в Конституционном суде. Он добавил, что парламентарии «не касаются в предложениях темы пропаганды бандеровской идеологии и отрицания Волынской резни», которую устроили в годы Второй мировой войны сторонники Степана Бандеры.

Позднее стало известно, что сенат также большинством голосов поддержал отмену уголовного наказания за обвинения страны в холокосте.

В законе в настоящее время предусматривается лишение свободы на срок до трех лет, в частности, за употребление выражения «польские лагеря смерти» и другие высказывания, которые можно интерпретировать как попытку выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии. Подобное наказание грозит и за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание Волынской резни.

Закон вступил в силу 1 марта. Он вызвал волну международной критики, в частности, со стороны Израиля и Украины. Израиль воспринял польский закон как ограничение свободы слова, которое делает невозможным открытую дискуссию о преступлениях, совершавшихся в отношении евреев во время Второй мировой войны. Недовольство законом высказали и в США.

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