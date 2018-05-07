В Германии объявили в розыск 89-летнюю нацистку-рецидивистку

Полиция Германии разыскивает 89-летнюю женщину, неоднократно осужденную за отрицание холокоста. Об этом сообщает The Local.

Урсулу Хавербек (Ursula Haverbeck), которую немецкие СМИ назвали «наци-бабушка», осудили на два года колонии по восьми статьям в октябре 2017 года. «Осужденная должна была сама явиться в тюрьму до 23 апреля, но этого не сделала. Поэтому был выдан ордер на ее арест», — говорится в заявлении прокурора. При этом найти и взять под стражу Хавербек пока не удалось.

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Женщина была председателем ультраправого тренировочного центра, распространявшего нацистскую пропаганду. Его закрыли в 2008 году. Как пишет издание, Хавербек уже несколько раз судили за отрицание холокоста. Так, на заседании в 2015 году «наци-бабушка» заявила, что «Освенцим не был лагерем смерти, и это не доказано исторически». Кроме того, она появлялась на телевидении с заявлениями о том, что «холокост — величайшая ложь в истории».

В апреле сообщалось о бывшем охраннике концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), которому предъявили обвинения в причастности к геноциду. Отмечалось, что 94-летнего немца собираются судить как несовершеннолетнего, поскольку в те годы ему было 19 лет, в то время он не имел понятия о целях происходящего и не знал всех деталей убийств.

Аушвиц располагался в 60 километрах от Кракова (Польша) и считается крупнейшим и наиболее долго существовавшим нацистским лагерем смерти, одним из главных символов холокоста. По разным оценкам, там были убиты около 1,4 миллиона человек, более миллиона из них были евреями.

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