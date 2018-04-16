Престарелый охранник Освенцима пойдет под суд как несовершеннолетний

В Германии бывшему охраннику концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) предъявили обвинения в причастности к геноциду. Как пишет The Independent, 94-летнего мужчину намерены судить как несовершеннолетнего.

Прокуроры Штутгарта заявляют, что гражданин ФРГ, родившийся в Сербии, был сторожем несколько недель — с конца 1942 года до начала 1943-го. Однако за это время в газовые камеры были отправлены примерно 13,3 тысячи человек. Таким образом мужчина, охраняя лагерь, способствовал его работе и был причастен к массовым убийствам.

Как отмечается, немца собираются судить как несовершеннолетнего, поскольку в те годы ему было 19 лет. Через своего адвоката он передал прокурорам, что в то время не имел понятия о целях происходящего, а также не знал всех деталей убийств. Имя обвиняемого не сообщается.

В марте стало известно, что в одной из германских больниц в возрасте 96 лет умер бывший унтер-офицер СС Оскар Гренинг, известный как «бухгалтер Освенцима». В июле 2015-го эсэсовца признали виновным в пособничестве в убийстве 300 тысяч человек без непосредственного участия в преступлении и приговорили к четырем годам тюрьмы.

Концентрационный лагерь Освенцим (или Аушвиц) располагался в 60 километрах от Кракова (Польша). Считается крупнейшим и наиболее долго существовавшим нацистским лагерем смерти, одним из главных символов холокоста. По разным оценкам, в Освенциме были убиты около 1,4 миллиона человек, более миллиона из них были евреями. Впоследствии на территории лагеря открыли музей.

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