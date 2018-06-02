Польша поплатится урожаем за ужесточение правил въезда для украинцев

Около половины урожая клубники в Польше может погибнуть из-за нехватки украинских трудовых мигрантов. Об этом сообщает «Польское радио».

По словам президента Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Анджея Гайовничека, в поле может остаться около 40 процентов всей созревшей клубники. Также в хозяйствах сообщают о проблемах со сбором вишни и малины.

Гайовничек пояснил, что предприятиям не хватает работников с Украины, которым недавно усложнили правила въезда в Польшу. «Работники с Украины очень долго ждут визы, и по биометрическим паспортам их не пускают в Польшу, поскольку, по мнению Таможенной службы, по таким документам могут приезжать только туристы», — рассказал он.

Функционер от имени всех производителей призвал таможенную службу лояльнее относиться к украинским работникам и выразил надежду, что власти скорректируют правила.

Отношения Украины и Польши обострились в феврале этого года после того, как польский сенат принял закон об Институте национальной памяти, устанавливающий уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в период с 1925 по 1950 год, в том числе в Волынской резне. Одним из ее организаторов был Степан Бандера. На Украине он считается национальным героем.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!