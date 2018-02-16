В Польше нашли способ отсеивать въезжающих украинцев

Польские власти начали спрашивать украинцев, подающих заявку на право пребывания в стране, об их отношении к Бандере и Украинской повстанческой армии (УПА). Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.
В случае, если соискатель сомневается или его ответ не устроит представителя власти, то его заявка отклоняется.
По утверждению представителя украинской диаспоры Натальи Панченко, Варшава таким образом уже отказала одному человеку, чьи предки были поляками по национальности, и он имел право на пребывание в Польше. Отвечая на вопрос о его отношении к деятельности УПА, он ответил: «Я не знаю, у каждого своя правда, они говорят, что они были в Польше и на Украине, я никогда не вникал в суть».
Еще один вопрос касается Волынской резни.
По мнению властей, подобные ответы говорят, что украинцы знают об ОУН/УПА, но не желают говорить о них в отрицательном ключе, поскольку на Украине эту организацию прославляют и героизируют.
Польский сенат (верхняя палата парламента страны) в ночь на 1 февраля принял закон об Институте национальной памяти, устанавливающий уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в период с 1925 по 1950 год.
«Антибандеровский» законопроект был представлен партией Kukiz'15 более года назад, в течение всего этого времени он был «заморожен».
Боевики Украинской повстанческой армии (боевое крыло Организации украинских националистов (ОУН), запрещенной в России) в 1943 году организовали так называемую Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек. Одним из лидеров ОУН был Степан Бандера.