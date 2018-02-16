В Польше нашли способ отсеивать въезжающих украинцев

Польские власти начали спрашивать украинцев, подающих заявку на право пребывания в стране, об их отношении к Бандере и Украинской повстанческой армии (УПА). Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

В случае, если соискатель сомневается или его ответ не устроит представителя власти, то его заявка отклоняется.

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По утверждению представителя украинской диаспоры Натальи Панченко, Варшава таким образом уже отказала одному человеку, чьи предки были поляками по национальности, и он имел право на пребывание в Польше. Отвечая на вопрос о его отношении к деятельности УПА, он ответил: «Я не знаю, у каждого своя правда, они говорят, что они были в Польше и на Украине, я никогда не вникал в суть».

Еще один вопрос касается Волынской резни.

По мнению властей, подобные ответы говорят, что украинцы знают об ОУН/УПА, но не желают говорить о них в отрицательном ключе, поскольку на Украине эту организацию прославляют и героизируют.

Польский сенат (верхняя палата парламента страны) в ночь на 1 февраля принял закон об Институте национальной памяти, устанавливающий уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в период с 1925 по 1950 год.

«Антибандеровский» законопроект был представлен партией Kukiz'15 более года назад, в течение всего этого времени он был «заморожен».

Боевики Украинской повстанческой армии (боевое крыло Организации украинских националистов (ОУН), запрещенной в России) в 1943 году организовали так называемую Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек. Одним из лидеров ОУН был Степан Бандера.

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