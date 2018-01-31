Украинцам посоветовали девять раз в году обвешиваться бандеровскими флагами

Львовский областной совет утвердил порядок использования красно-черного флага Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) на административных зданиях в регионе. Об этом сообщает Zaxid.net.

За проголосовали 62 депутата из 120. Флаги ОУН рекомендуется вывешивать на зданиях органов власти во время празднования девяти дат, связанных с «выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти героев».

Материалы по теме Докопались! Кому на Украине понадобились останки Степана Бандеры и Симона Петлюры Со слезами на глазах Как украинцев заставляют забыть День Победы

К памятным датам украинские депутаты отнесли в том числе день рождения основателя ОУН Степана Бандеры 1 января, день создания ОУН 3 февраля, а также день чествования смерти и день рождения главнокомандующего УПА (запрещена в России) Романа Шухевича 5 марта и 30 июня соответственно.

В дни памяти флаг ОУН рекомендовано вывешивать с черной лентой. Также депутаты призвали руководителей предприятий, учреждений и организаций поддерживать инициативу и вывешивать полотно в эти дни и на своих зданиях.

Сейм Польши 26 января запретил «бандеровскую идеологию». Принятый депутатами закон дает определение «преступлениям украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с третьим рейхом». Он также вводит возможность открывать уголовные дела против тех, кто отрицает их совершение. Нарушителям грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!