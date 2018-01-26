Польша запретила «бандеровскую идеологию»

Сейм Польши (нижняя палата парламента страны) принял закон о запрете пропаганды «бандеровской идеологии». Об этом в своем Twitter сообщил основатель партии Kukiz'15 (которая и предложила проект закона) Павел Кукиз.

За принятие законопроекта проголосовали 279 депутатов из 414.

«Польское радио» уточняет, что законопроект дает определение «преступлениям украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с третьим рейхом, а также вводит возможность открытия на основании закона об Институте национальной памяти Польши уголовных производств против лиц, которые отрицают совершение этих преступлений». Нарушителям будет грозить штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

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Журнал Do Rzeczy напоминает, что «антибандеровский» законопроект был представлен партией Kukiz'15 более года назад, в течение всего этого времени он был «заморожен». Депутаты планировали приступить к его рассмотрению в ноябре 2017 года, но в последний момент документ был снят с повестки дня. По неофициальной информации, на такой шаг польские власти пошли, чтобы не осложнять отношения Киева и Варшавы накануне визита президента Польши Анджея Дуды на Украину.

В ноябре тогдашний министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский рекомендовал Киеву сменить государственную идеологию и отказаться от героизации Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). По его мнению, Украина должна строить национальную идентичность на Небесной сотне и участниках вооруженного конфликта в Донбассе.

Боевики Украинской повстанческой армии (боевое крыло Организации украинских националистов (ОУН), запрещенной в России) в 1943 году организовали так называемую Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 до 100 тысяч человек. Одним из лидеров ОУН был Степан Бандера.

В июле 2016-го сейм Польши признал совершенные украинскими националистами массовые убийства на Волыни в 1943 году геноцидом и утвердил 11 июля Днем памяти жертв этих событий.

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