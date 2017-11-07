Глава МИД Польши придумал Украине новую идеологию

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украине следует изменить государственную идеологию и отказаться от героизации Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). По его мнению, национальную идентичность стране надо строить на Небесной сотне и участниках вооруженного конфликта в Донбассе, передает во вторник, 7 ноября, Rzeczpospolita.

«Мы обращаемся к Украине и говорим: "Давайте разберемся с историей совместно, через диалог, давайте создадим совместные инструменты, как это было в случае с немцами". Конечно, с Германией все не так идеально, но это привело к большому прогрессу», — отметил Ващиковский.

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Он добавил, что Варшава хотела бы видеть Украину дружественной, демократической, целостной, неделимой. «С другой стороны, мы бы хотели, чтобы это была страна, которая регулирует свою историю, решает проблемы, случившиеся много лет назад», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

В начале июля глава польского МИД сказал, что Варшава будет против интеграции Украины в ЕС до тех пор, пока между двумя странами не разрешатся исторические споры и вопросы польского меньшинства: «Хуже всего дело обстоит [в отношениях между Украиной и Польшей], конечно, в вопросах исторических. Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не попадете».

Боевики Украинской повстанческой армии в 1943 году организовали так называемую Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.

Небесная сотня — люди, погибшие на Майдане (Евромайдане) зимой 2013-2014 годов в Киеве.