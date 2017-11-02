Польша запретит въезд в страну украинским националистам

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава запретит въезд в страну украинским националистам. Об этом он сказал в четверг, 2 ноября, передает портал Onet.pl.

«Сейчас мы запускаем процедуры, которые не будут допускать людей, которые демонстрируют крайне антипольские настроения, на территорию Польши. Люди, которые демонстративно носят мундиры СС "Галичина", в Польшу не въедут», — обещал Ващиковский.

Министр добавил, что речь также идет о тех, кто препятствует восстановлению польских мест памяти. «Те лица, которые демонстрируют и используют административные инструменты против Польши, также столкнутся с последствиями», — сказал глава МИД, подчеркнув, что сомневается в целесообразности возможного визита президента Польши на Украину.

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7 августа Ващиковский заявил, что Киеву не стоит строить национальную идентичность на личности главы УПА Романа Шухевича.

В начале июля глава МИД сказал, что Варшава будет против интеграции Украины в ЕС до тех пор, пока между двумя странами не разрешатся исторические споры и вопросы польского меньшинства. «Хуже всего дело обстоит [в отношениях между Украиной и Польшей], конечно, в вопросах исторических. Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не попадете», — отметил тогда Ващиковский.

Дивизия СС «Галичина» была создана во время Второй мировой войны, в нее принимали украинских добровольцев с территории Западной Украины. Соединение участвовало в боевых действиях против партизан и в карательных акциях против мирного населения Франции, Польши, Югославии, а также на оккупированной территории СССР. Формирования СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», были признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.