СМИ узнали о ссоре Порошенко и Качиньского из-за героизации УПА

Украинский еженедельник «Зеркало недели» сообщил о ссоре между президентом Украины Петром Порошенко и лидером правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским.

По информации издания, конфликт произошел на неофициальной встрече политиков в Варшаве. «Ярослав Качиньский прямым текстом обвинил Украину в хамской неблагодарности. Якобы Леха Качиньского убили именно из-за его активности на Востоке. Из-за поездок в Грузию, из-за проектов с Украиной и дружбы с [Виктором] Ющенко. А Украина на такую жертву отвечает героизацией УПА (Украинской повстанческой армии, запрещена в России как экстремистская — прим. «Ленты.ру»)», — отмечается в публикации.

7 августа министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Киеву не стоит строить национальную идентичность на личности главы УПА Романа Шухевича. Вместе с тем, по словам главы МИД, украинские власти пытаются нащупать свои исторические корни, что является «нормальной тенденцией».

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В начале июля глава польского МИД выступил с заявлением, что Варшава будет против интеграции Украины в ЕС до тех пор, пока между двумя странами не разрешатся исторические споры и вопросы польского меньшинства. «Хуже всего дело обстоит [в отношениях между Украиной и Польшей], конечно, в вопросах исторических. Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не попадете», — отметил тогда Ващиковский.

Украинская повстанческая армия — вооруженное крыло Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России). В 1943-м боевики УПА совершили массовые убийства этнического польского населения. По разным оценкам, украинские националисты убили от 30 тысяч до 100 тысяч человек.