Польские эксперты сообщили о следах взрыва на крыле самолета Качиньского

Разрушения крыла самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского носят следы взрыва. К такому выводу пришла новая польская комиссия, расследующая обстоятельства авиакатастрофы под Смоленском, передает издание Wiadomości.

По утверждению экспертов, разрушение левого крыла воздушного судна не было инициировано столкновением с березой. В заявлении комиссии говорится, что крыло начало разрушаться перед контактом с деревом и что многочисленные повреждения этого элемента носят следы взрыва.

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Предыдущая польская комиссия, выводы которой были обнародованы в СМИ в апреле, пришла к выводу, что причиной катастрофы стал взрыв в корпусе самолета. Однако позднее стало известно, что техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) занимавшаяся расследованием в 2010-2011 годах, не выявила признаков воздействия на борт взрывчатых веществ. После этого Минобороны Польши заявило, что члены польской комиссии могли проявить недобросовестность и халатность.

В то же время Генпрокуратура Польши обвиняет российских диспетчеров и некое третье лицо в умышленном провоцировании авиакатастрофы. В Кремле в свою очередь отказались согласиться с выводами польских прокуроров.

По версии МАК, причиной падения самолета стала ошибка пилотов, в частности, решение экипажа не уходить на запасной аэродром.

Ту-154М ВВС Польши, на борту которого находились высокопоставленные польские политики, в том числе президент страны Лех Качиньский с супругой, упал в апреле 2010 года под Смоленском. В результате все пассажиры и члены экипажа — 96 человек — погибли.